Lycurgus begint kampioenspoule met winst

sport

Amysoft Lycurgus is de kampioenspoule zaterdagmiddag begonnen met een thuisoverwinning op Active Living Orion. Het werd tegen de Doetinchemmers 3-2.

De Groninger volleyballers hadden het moeilijk tegen Orion, dat als derde was geëindigd in de reguliere competitie. De eerste set werd nipt verloren met 24-26, de tweede set met een duidelijk verschil: 18-25. De derde en vierde set gingen naar Lycurgus met tweemaal 25-23. In de vijfde set stonden de Groningers lange tijd achter, maar de achterstand werd op tijd omgebogen in winst: 15-13.

Lycurgus heeft nu 4 punten na deze eerste wedstrijd, omdat de Groningers als tweede van de reguliere competitie begonnen met 2 punten. Draisma Dynamo is koploper met 6 punten.