Lutherse Kerk gaat geboortedag Bach vieren met concert

Pianist en organist Laurens de Man. Foto: Lutherse Kerk Groningen

De Lutherse Kerk is volgende week zondag het toneel van een concert ter ere van de geboortedag van Johann Sebastian Bach. Het Bachnachtconcert zal live gestreamd worden.

Tijdens het concert zal er gebruik worden gemaakt van de beide orgels die in de Lutherse Kerk te vinden zijn. De muziek die te horen zal zijn is direct of associatief verbonden met de componist die op 21 maart 1685 ter wereld kwam. Zo zal onder andere het drama van Koning Hizkia te horen zijn. Dit stuk is geschreven door Johann Kuhnau, de voorganger van Bach in Leipzig. Daarnaast is een fuga getiteld B.A.C.H. van Jan Albert van Eijken te horen.

De stukken worden gespeeld door Laurens de Man. De Man studeerde piano en orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2016 slaagde hij cum laude voor zijn masterexamen orgel. Het concert in de Lutherse Kerk begint volgende week zondag om 21.00 uur en is live te volgen op deze website. Behalve in de Lutherse Kerk zal ook op tientallen andere plaatsen in Nederland stilgestaan worden bij de geboortedag van Bach.