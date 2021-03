Luthers Bach Ensemble komt met online Passiemuziek vóór Pasen

nieuws

Foto: Luthers Bach Ensemble

Volle kerkgebouwen waar het oratorium de Matthäus-Passion klinkt. Door de coronacrisis is het ook dit jaar niet mogelijk. Toch blijft het volgens Tymen Jan Bronda van het Luthers Bach Ensemble uit de stad deze Paasperiode niet helemaal stil.

Hoi Tymen Jan! Wat gaat er gebeuren?

“Normaliter is dit voor ons ook de periode om de Matthäus-Passion op te voeren. Maar dat gaat niet. Daarom hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een klein alternatief. We hebben een streaming productie gemaakt, mede mogelijk gemaakt door het Kickstart Cultuurfonds, waarin we het online publiek het Membra Jesu Nostri van Dieterich Buxtehude laten horen. Buxtehude is de voorganger van Johann Sebastian Bach. Het werk is eveneens gericht op de Passietijd. Het bestaat uit zeven cantates, die het lijden van Christus en de delen van zijn gepijnigde lichaam plastisch verbeelden.”

De opnames vonden plaats in de Lutherse Kerk hè?

“Klopt. En dat was heel bijzonder. Sinds vorig jaar oktober hebben we vanwege de coronamaatregelen niet meer samengespeeld. Dat is ook de reden waarom we voor dit stuk van Buxtehude hebben gekozen. Je kunt het met een hele kleine bezetting uitvoeren ook op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Je hebt maar weinig instrumenten nodig, en we hebben gewerkt met vijf solisten. Daarnaast vind ik dat dit stuk ook een heel goed alternatief is voor de Matthäus-Passion.”

De eerste van de zeven cantates is vandaag online gezet op YouTube. De rest volgt tijdens het Paasweekend?

“Klopt. De eerste cantate bieden we gratis aan. Om de andere zes delen te kunnen beluisteren en bekijken kun je een bestelling doen. Voor een bedrag van tien euro krijg je volgende week een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot het hele concert. We hebben tien euro als minimumbedrag genoemd, mensen mogen ook meer geven. Het is namelijk een initiatief dat ons in financieel opzicht wat moet gaan helpen in deze coronatijd.”

Om daar op in te haken. De coronacrisis raakt iedereen. Hoe gaat het met jullie?

“De huidige situatie is onzeker, we weten niet wanneer we weer kunnen spelen. Wat ik al aangaf, sinds vorig jaar herfst hebben we niet meer gespeeld en gerepeteerd. Dat we voor deze videoregistratie in een kleine bezetting konden spelen, dat voelde dan ook heerlijk. Maar voor we weer met het hele ensemble kunnen spelen, dan ben je toch afhankelijk van wat het virus gaat doen. Wij kijken in ieder geval erg uit naar het moment dat het weer kan.”

Het bestellen van de zeven cantates kan via deze link. Meer informatie over het Luthers Bach Ensemble is te vinden op deze website.

