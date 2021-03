nieuws

foto: Sebastiaan Scheffer

In de nacht van zondag op maandag is een 38-jarige Groninger door de politie op heterdaad betrapt bij het stelen van een fiets.



De fiets die hij meenam was een lokfiets van de politie. Deze stond geparkeerd bij het Wielewaalplein.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.