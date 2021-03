Liveblog: Verkiezingen in Groningen

nieuws

Stembureau op het Damsterplein, maandag 07:30. Foto: Wouter Holsappel

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de Tweede Kamerverkiezingen in Groningen. Klik hier om interviews met de Groningse kandidaten te bekijken Overzicht maandag 15-03-2021 – Niet alle stembureaus zijn al open, hier kunt u zien waar u terecht kunt

– Afgelopen dagen konden 70-plussers stemmen via de post

– Om 07:30 gingen de eerste stembureaus in Groningen open

12:20

Wij namen vanochtend vroeg alvast een kijkje in de tent op het Damsterplein.

12:05

Ondertussen gaat het campagne voeren gewoon door. Zo is VVD-kandidaat Sabine Koebrugge op tour door de provincie en deelt PvdA-kandidaat Henk Nijboer flyers uit in het aardbevingsgebied.

Rondje door onze prachtige provincie gereden 🚙 Hopelijk nog wat mensen kunnen overtuigen om op #58 van de @VVD te stemmen 😉 Ik ben graag jouw stem uit de regio in de Tweede Kamer! #verderkijkendanderandstad #samensterkerverder #tk2021 #Groningen pic.twitter.com/psimVbSCu0 — Sabine Koebrugge #58 VVD (@sabinekoebrugge) March 15, 2021

Laatste dag flyeren (morgen initiatiefwet verdedigen in Eerste Kamer). Natuurlijk in de dorpen Loppersum, Middelstum, Stedum en Ten Boer!

🌹🌹🌹 pic.twitter.com/d2B26bYhR5 — Henk Nijboer (@henknijboer) March 15, 2021

11:45

Niet alle stembureaus zijn al open. Vandaag kan je bij 17 stembureaus terecht: 15 in Groningen, 1 in Haren en 1 in Ten Boer. Je kan ze hier vinden: https://www.stembureausingroningen.nl/map

11:05

Naast het poststemmen en de vervroegde stembureaus, zijn er andere maatregelen genomen om het stemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zit er bij de stempas een gezondheidscheck. En het rode potloodje? Dat mag gewoon mee naar huis!

10:00

Wilt u de Groningse Kamerkandidaten nog wat beter leren kennen? Negen van hen schoven aan bij de podcast Grote Markt 1. De aflveringen zijn hier te vinden.

08:20

Henk Nijboer, nummer 3 op de lijst van de Partij van de Arbeid, heeft vanochtend zijn stem uitgebracht op de eveneens Groningse nummer 13, Julian Bushoff. Nijboer vindt het opmerkelijk dat Mark Rutte weinig campagne voert: “Hij probeert zo weinig mogelijk op de inhoud te discussiëren, want als de mensen weten wat er achter de plannen van de VVD zit, dan weet je hoe rechts het is.” Voor Nijboer is het nu afwachten tot de uitslag op 17 maart: “Het is natuurlijk ontzettend spannend. En het doet er toe waar we met Nederland naar toe gaan. En ook wat er voor Groningen voor toekomst is. Wij hebben gestreden voor elke stem.”

07:30

De eerste 17 verkiezingsbureaus zijn vanochtend al om 07:30 open gegaan. De eerste stemmer aan het Damsterplein was een gelukkig man: “Het was een wedstrijd toch? Ik ben de eerste! Ik ben hier natuurlijk ook een beetje omdat je dan de aandacht krijgt,” aldus een opgetogen eerste stemmer.