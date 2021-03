LIVEBLOG: RKC Waalwijk – FC Groningen (2-1)

sport

F C Groningen neemt het vanavond op tegen RKC Waalwijk. Op bezoek bij de Brabanders zal de ploeg van Danny Buijs het gelijke spel tegen FC Emmen van vorige week willen wegspoelen. Volg het hier live.



70’ Padt voorkomt de genadeklap van RKC.

66’ FC Groningen is op zoek naar de gelijkmaker, maar een echte kans levert het vooralsnog niet op.

61’ Vooralsnog kan FC Groningen het tij niet keren. Wellicht kunne Kian Slor en Paulos Abraham wat teweeg brengen in Waalwijk als invallers.

46’ De tweede helft is van start. Dankerlui is in het veld gekomen voor Van Hintum en Dammers vervangt Van Kaam. FC Groningen begint goed: El Messaoudi schiet net naast.

Het is rust. Het begon dramatisch, echter krabbelt FC Groningen weer iets op: 2-1.



45’ Een schot van Joosten vliegt over.

34’ De aansluitingstreffer! Ahmed El Messaoudi haalt op de rand van het strafschopgebied uit en scoort: 2-1.

29’ Da Cruz krijgt de eerste echte kans namens FC Groningen. Echter kan de aanvaller de mogelijkheid niet verzegelen.

28’ Oosting met een grote mogelijkheid voor z’n hattrick. FC Groningen is bezig aan een wanprestatie.

24’ Bijna de 3-0 voor RKC. FC Groningen moet echt uit een ander vaatje gaan tappen onder de Maas.

16’ Dit gaat niet goed.. Een aanval via de rechterkant kan makkelijk worden ingelopen door RKC-speler Oosting die zo zijn tweede maakt: 2-0.

6’ Doelpunt RKC WAALWIJK. Na balverlies van Ko Itakura brengt Oosting namens RKC de score op 1-0.

3’ Na een fout van Van Hintum is RKC snel gevaarlijk.

1’ De wedstrijd is begonnen.

Welkom vanuit Waalwijk!👋 Om 21.00 uur trappen we af in het Mandemakers Stadion tegen @RKCWAALWIJK 🏟#rkcgro pic.twitter.com/u8aVh08IBp — FC Groningen (@fcgroningen) March 20, 2021

Opstelling RKC: Lamprou, Meulensteen, Anita, Quasten, Tahiri, Van der Venne, John, Daneels, Oosting, Bakari, Touba

Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; El Messaoudi, Van Kaam; El Hankouri, Suslov, Joosten; Da Cruz

Scheidsrechter: Van de Graaf