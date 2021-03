AFGELOPEN: FC Groningen – FC Emmen (1-1)

sport

Een hele goedenavond vanuit de Groene kathedraal op deze stormachtige zaterdagavond. FC Groningen neemt het om 20:00 in eigen huis op tegen hekkensluiter FC Emmen. Kan de ploeg van Danny Buijs afrekenen met de Drentenaren? Volg het hier live.



Afgelopen. FC Groningen komt in eigen huis niet langs FC Emmen: 1-1.

90+4’ In de herhaling lijkt het mee te vallen.

90+4’ WAT GEBEURT HIER? Danny Buijs duwt Glenn Bijl omver lijkt het. Hij krijgt daarvoor een gele kaart. Beide ploegen reageerde geagiteerd.

90+1’ Vier minuten extra tijd.

87’ FC Groningen zet aan. Nog een paar minuten.

77’ Wissel FC Groningen: Sam Schreck vervangt Suslov die zwaar baalt van zijn wissel.

76’ We naderen een zeer vermakelijke slotfase. Het regent bar en boos in het stadion en de spelers krijgen moeilijk grip op de bal met de harde wind. Beide ploegen zijn op zoek naar de winnende treffer.

65’ Wissel bij FC Groningen: Patrick Joosten die een heel onzichtbare indruk achter liet, wordt vervangen door Paulos Abraham.

60’ ALESSIO DA CRUZ! De aanvaller krijgt de bal in de diepte gespeeld door Suslov en maakt een op een met doelman Verrips keurig af: 1-1.

59’ De tweede kans van de wedstrijd voor FC Groningen. Na een solo schiet Suslov de bal in het zijnet.

46’ De tweede helft is begonnen. Gaat FC Groningen het tij keren?

Het is rust. FC Groningen zal zichzelf echt op moeten pakken in de tweede helft om puntverlies te voorkomen tegen FC Emmen: 0-1.

45+2’ Nog een grote kans voor Da Cruz! De spits drukt echter niet goed af.

38’ Doelpunt FC Emmen. De Drentenaren komen terecht op voorsprong. Glenn Bijl haalt de trekker over en via een Gronings been is Sergio Padt kansloos: 0-1.

27’ Lundqvist kan inderdaad niet verder. Dammers vervangt de middenvelder waardoor Van Kaam, die centraal speelde, weer terug naar het middenveld kan.

26’ Lundqvist ligt op de grond en grijpt met veel pijn naar zijn knie. Het ziet er slecht uit voor de middenvelder.

18’ De storm van de bezoekers is weer iets gaan liggen. De wedstrijd gaat gelijk op.

9’ Bijna Araujo.. De Emmense voetballer krult de bal schitterend richting de kruising. De bal gaat via de vingertoppen van Padt tegen de paal.

8’ Gele kaart voor Sergio Padt. De doelman verspeelt knullig de bal en moet vervolgens een overtreding maken om een Emmens doelpunt te voorkomen.

2’ Bijna al heel snel Michael de Leeuw die zijn oude club pijn doet.. Sergio Padt ligt de aanvaller dwars. Padt keept overigens zijn 250e wedstrijd in dienst van FC Groningen.

1’ FC Groningen – FC Emmen is van start!

Een hele goedenavond vanuit de Groene kathedraal. Nog een klein uurtje en dan neemt FC Groningen het op tegen hekkensluiter FC Emmen. Geen Mike te Wierik vanavond. #groemm pic.twitter.com/VULq9y241n — Daniël Theelen (@DanielTheelen) March 13, 2021

FC Groningen zal het vanavond moeten stellen zonder Mike te Wierik. De verdediger kampt met een enkelblessure. Dit zou kunnen betekenen dat Ahmed El Messaoudi terugzakt naar de laatste linie waardoor Bart van Hintum linksback kan spelen. FC Emmen speelt een ’do or die’ wedstrijd. De ploeg van Dick Lukkien staat stijf onderaan en zag het gat met nummer zestien Willem II vanavond groter worden.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Itakura, El Messaoudi, Van Hintum; Lundqvist, Van Kaam; El Hankouri, Suslov, Joosten; Da Cruz

Opstelling FC Emmen: Verrips, Veendorp, Bakker, Araujo, De Leeuw, Pena, Vlak, Bijl, Bernadou, Frei, Adzic

Scheidsrechter: Allard Lindhout