LIVEBLOG: AJAX – FC Groningen (1-0)

sport

Een hele goedemiddag vanuit onze hoofdstad. Om 12:15 trapt de Trots van het Noorden af tegen koploper Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Kan FC Groningen stunten en zo op de hielen blijven zitten van Vitesse en Feyenoord? Volg het hier live.



Het is rust. Ajax speelde FC Groningen in het eerste half uur weg, maar daarna pakten de Groningers wat meer het heft in eigen hand: 1-0.

45+1’ Padt redt uitstekend op een vrije trap van Gravenberch.

41’ Da Cruz moet verzorgd worden aan het hoofd na een botsing met Martinez.

40’ Haller krijgt een mega kans om de score te verdubbelen, maar schiet de bal richting de tweede ring.

38’ Bijna El Hankouri! Bart van Hintum plant een prachtige voorzet op het voorhoofd van El Hankouri. De aanvaller kopt op doel, maar ziet vervolgens tot zijn teleurstelling Stekelenburg erg goed redding brengen. Grootste kans tot nu toe voor FC Groningen.

32’ De Groningers zoeken het Amsterdamse doel op. Suslov speelt zich goed vrij en kan voorgeven. Hij vindt echter geen vrije man voor het doel.

27’ FC Groningen komt vooralsnog totaal niet in het spel voor en ziet Ajax in eigen huis dicteren.

26’ Ko Itakura heeft in een duel met Gravenberch per ongeluk zijn hand gestoten tegen een voor Gravenberch gevoelig gedeelte die duidelijk moet bijkomen van de aanvaring.

23’ Alweer Padt met een belangrijke redding. Davy Klaassen staat volledig vrij in het strafschopgebied, maar met een goede reflex breng Padt redding. In tweede instantie voorkomt Itakura de 2-0.

18’ Padt is er weer als de kippen bij wanneer Klaassen wordt aangespeeld in de Groninger zestien.

15’ Het is vooralsnog absoluut niet de middag van Damil Dankerlui. De rechtsback schuttert.

10’ Een fantastische save van Padt op een kopbal van Martinez.

5’ De bal ligt al heel snel in het netje. Ryan Gravenberch kan de bal gemakkelijk binnenschieten na slordig verdedigen van FC Groningen. Dankerlui tastte mis op de lijn: 1-0.

1’ Er is afgetrapt! We zijn begonnen in Amsterdam.

Welkom vanuit de Johan Cruijff ArenA waar over een half uur Ajax – FC Groningen van start gaat! Kan de Trots van het Noorden net als eerder dit jaar de koploper in problemen brengen? 👀#AJAGRO pic.twitter.com/zTAcqhKYCM — Daniël Theelen (@DanielTheelen) March 7, 2021

Bij FC Groningen ontbreken meerdere sterkhouders: Gabriel Gudmundsson, Azor Matusiwa en Jørgen Strand Larsen zijn niet fit genoeg om te spelen naast de langer geblesseerde Arjen Robben. Door de blessure van Strand Larsen kan Paulos Abraham zijn basisdebuut maken voor FC Groningen. Bij Ajax is oud FC Groningen-huurling Daley Blind niet inzetbaar. Eerder dit seizoen won de Trots van het Noorden nog in eigen huis met 1-0 van Ajax door een treffer van Tomas Suslov.

Opstelling AFC Ajax: Stekelenburg, Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Lundqvist, Van Kaam; El Hankouri, Suslov, Da Cruz; Abraham

Scheidsrechter: Higler