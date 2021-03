Les over omgaan met geld op OBS Karrepad

nieuws

Foto: Henk Tammes (Gemeente Groningen)

Groep 8 van OBS Karrepad in de Indische Buurt kreeg maandag een gastles over omgaan met geld. Ook werden er opnames gemaakt voor het ‘Week van het geld’-journaal.

De leerlingen kregen voor hun deelname aan dit journaal een cadeautje van wethouder Isabelle Diks, een ‘fatboy’-zitzak voor in de klas.

De gastles, gegeven door de Groninger Kredietbank, had als doel om leerlingen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld. Mensen die in hun jeugd leren omgaan met geld, kunnen dat later ook goed en komen minder vaak in financiële problemen komen.

De kinderen zijn dinsdagmorgen live in het landelijke ‘Week van het geld’ journaal te zien. De leerlingen gaan dan in gesprek met rapper Yes-R over wat je met je zakgeld kunt doen, sparen en andere geldtips.

