Lege terrassen maar een vol park

Door de coronamaatregelen mogen de terrassen nog steeds niet open. In het Noorderplantsoen zitten bij mooi weer wel veel mensen bij elkaar. Volgens nachtburgemeester Merlijn Poolman is dat oneerlijk.

‘Mensen mogen wel hun nagels laten doen en rijlessen volgen maar niet op het terras zitten. Ik vind dat een beetje willekeur’ zegt Merlijn Poolman, de nachtburgemeester van Groningen. ‘Bovendien zegt een viroloog dat er in de buitenlucht weinig besmettingen plaatsvinden’ zegt hij.

Om Groningers te herinneren aan het bruisende nachtleven van de stad hebben de nachtburgemeester en fotograaf Gert Willem Haasnoot een actie opgezet. Zij willen 1000 posters door de stad verspreiden. Op de posters staan mensen afgebeeld die normaal in het uitgaansleven van Groningen te vinden zijn. ‘Oorspronkelijk wilden we een expositie waarin we de mensen van de Groninger nacht lieten zien. Het wordt nu een foto expositie door de hele stad in plaats van alleen in een galerie’ zegt Merlijn Poolman

Via een crowdfunding wordt er geld opgehaald om de actie te financieren. In totaal is er 3900 euro nodig. Volgens Merlijn Poolman komt de inzamelingsactie al goed op gang. ‘Inmiddels zitten we al op 57%’ aldus de nachtburgemeester.