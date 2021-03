‘Leefstraten’ gezocht in Groningen Zuid voor leuke activiteiten

nieuws

Foto gemeente Groningen

Inwoners van de wijken in Groningen Zuid kunnen hun straat deze zomer tijdelijk veranderen tot leefstraat.

Dat is een experiment waarbij de straat autovrij gemaakt wordt en de bewoners met allerlei ideeën kunnen komen om er iets leuks van te maken. Zoals zomerse en kinderactiviteiten, sport, extra groen in de straat of een buurtbarbecue. De gemeente helpt hier aan mee.

Glimina Chakor, wijkwethouder van Zuid: “Het herwinnen van de openbare ruimte is een belangrijke ambitie uit ons coalitieakkoord. Door de straat te gebruiken voor spelen, sporten en ontspanning stimuleer je het onderlinge contact en met name die verbinding vind ik erg belangrijk.”

Het initiatief moet van de buurtbewoners komen en kan alleen slagen als de meeste bewoners het idee steunen. Aanmelden kan tot 1 mei. Meer informatie staat hier.