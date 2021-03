Le Roux-puzzel van Groningen uitverkocht: “Vanaf 25 maart zijn ze er weer”

nieuws

De afgelopen dagen vlogen ze als warme broodjes over de toonbank, de puzzel van illustrator Frans le Roux die voor de serie ‘Cities of World’ van Ravensburger Groningen vereeuwigde.

“Sinds de puzzel afgelopen woensdag in de verkoop ging hebben we heel veel telefoontjes gekregen van mensen die de puzzel wilden bestellen of wilden reserveren”, laat een medewerkster van Groningen Store weten. “Wij verkopen de puzzel in onze webshop en we hadden echt te maken met een run. Inmiddels zijn alle puzzels uitverkocht. Maar vanaf komende donderdag 25 maart volgt er een nieuwe levering, en dan zijn ze weer te koop.”

Wel vaker druk

Op de vraag of Groningen Store ooit eerder zo’n gekkenhuis heeft gezien. “Sinds we onze deuren in het Forum Groningen hebben geopend is het wel eens vaker druk geweest. Bijvoorbeeld bij de opening van het gebouw, bij de lancering van ons eigen merk, en ook bij de presentatie van de chocoladeletters die we in december hadden. Maar het blijft heel bijzonder om mee te maken.”

Broerstraat

Op de puzzel is een volle Broerstraat te zien waar op dat moment een optocht langs het Academiegebouw trekt. Het eerste exemplaar van de puzzel werd afgelopen woensdag overhandigd aan cabaretier Bert Visscher. Daarna was de puzzel behalve bij de Groningen Store ook bij puzzelwinkel Wirwar te koop. Daar is men sinds donderdagavond uitverkocht.

Meer informatie is te vinden op deze website. Of op de website van Le Roux.

Deel dit artikel: