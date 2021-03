“Later in de week oplopende temperaturen en meer zon”

nieuws

In de loop van de week gaan de temperaturen oplopen en zal de zon zich ook wat vaker laten zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het overwegend bewolkt met kans op een enkel buitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 8 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er wolkenvelden, het blijft droog, en de minimumtemperatuur komt uit op 4 graden.”

“Dinsdag en woensdag is er eveneens veel bewolking met vooral in de middag kans op een enkele opklaring. Het blijft droog bij maximumtemperaturen van 10 graden. Na woensdag wordt het wat zachter met 12 of 13 graden. Ook laat de zon zich wat vaker zien, en het blijft droog.”