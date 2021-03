Landgoed Groenestein krijgt opfrisbeurt

Stichting Landschapsbeheer Groningen wil Landgoed Groenestein in Helpman een opfrisbeurt geven.

De opknapbeurt van het 336 jaar oude Groenestein is onderdeel van plan van Landschapbeheer waarbinnen ook Landgoed de Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen worden opgeknapt. In het parkje worden de zichtlijnen hersteld, de waterpartij wordt schoongemaakt en oude of zieke planten worden vervangen. Ook worden de laanstructuren hersteld.

Daarnaast gaat Landschapsbeheer fiets- en wandelroutes ontwikkelen, die Groenestein met de twee andere landgoederen moet verbinden. Voor het hele project is 300.000 euro beschikbaar.

Landgoed Groenestijn werd in 1685 aangelegd door Lucas Alting, een welgestelde Stadjer. De oorspronkelijke vorm van het landgoed ging echter verloren tijdens een uitbreiding in 1871. Het huis wordt nog steeds bewoond.