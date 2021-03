Landelijke opschoondag: ‘Word weer verliefd op je buurt’

nieuws

Foto Andor Heij. Zwerfvuil

Met grijpers en handschoenen zoveel mogelijk zwerfvuil verzamelen in vuilniszakken. Zaterdag is het de Landelijke Opschoondag.

De Opschoondag is een initiatief van NL Schoon in samenwerking met Plastic Soup Foundation. Op de website van de organisatie hebben mensen de afgelopen dagen lokale acties aan kunnen melden. Een blik op de kaart leert dat er alleen in de gemeente Groningen al ruim honderd acties zijn aangemeld. Doel van alle acties is om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen om de eigen omgeving op te schonen.

Landelijk zijn er al 2.389 acties aangemeld. Het thema waar de acties dit jaar aan zijn gekoppeld is ‘word weer verliefd op je buurt’. Meer informatie is te vinden op deze website.