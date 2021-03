Laatste voorstellingen van dit seizoen in Grand Theatre verplaatst

nieuws

In verband met de aanhoudende lockdown heeft het Grand Theatre besloten om ook de resterende, reguliere voorstellingen van dit seizoen te verplaatsen naar een later tijdstip. Dat maakte het theater dinsdagmiddag bekend. In plaats daarvan richt het theater zich op een alternatief programma voor de komende maanden.

“Het afgelopen jaar zijn we constant in de weer geweest om voorstellingen te annuleren en te verplaatsen. Vaak om ze na de verplaatsing alsnog af te moeten zeggen of nogmaals te verplaatsen. Dat leidt tot veel onzekerheid bij ons, de gezelschappen én bezoekers”, vertelt directeur Niek vom Bruch. “Vorige week is de lockdown weer verlengd tot 20 april, maar als je tussen de regels leest, weet je dat de kans klein is dat we voor de zomer open mogen.”

Mocht er toch andere plannen zijn qua lockdown, dan kan het Grand Theatre snel schakelen. Vom Bruch: “Mocht het zo zijn dat we voor de zomer toch weer publiek mogen ontvangen, dan staan we klaar om te kijken wat er dan mogelijk is.”