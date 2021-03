Laatste deel Big Building wordt deze week gesloopt

nieuws

Foto: Groningen Spoorzone

Deze week begint aannemer Dusseldorp met de sloop van het laatste gedeelte van The Big Building, het voormalige postsorteercentrum aan de Achterweg bij het Hoofdstation.

Een deel van de constructie in de grond van het voormalige PostNL is nog niet gesloopt, omdat er schade zou kunnen ontstaan aan de sporen op het voormalige rangeerterrein. Nu dit terrein ook verdwenen is, kan het laatste gedeelte van het voormalige postsorteercentrum gesloopt worden.

De sloopwerkzaamheden vinden plaats van 8 tot en met 12 maart tussen 07:00 en 19:00 uur. De omgeving kan hier mogelijk geluidsoverlast van ondervinden. De vrachtwagens met puin verlaten het terrein via een route over het bouwterrein van het stationsgebied.