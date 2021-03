Kuik (CDA): “Een regering met de VVD en SP, die partijen zie ik wel als mijn buren”

Inwoners van de gemeente Groningen gaan woensdag naar de stembus. Onder hen ook verschillende kandidaat-Kamerleden. Verslaggever Ecco van Oosterhout volgt verschillende van hen, waaronder Anne Kuik van het CDA.

Mevrouw Kuik, de verkiezingsperiode, door welk onderwerp is die volgens u gedomineerd?

“Dat is toch het corona campagne voeren, denk ik. Het is allemaal anders dan anders, want normaal ga je toch samen met die groene jasjes de straat op. Dus dat echte samen gevoel daar moesten we wel aan werken, ook digitaal om dat te doen. Dus wij hebben samen, maar in ons eentje, geflyerd.”

Beviel dat een beetje?

“Nou, liever doe je het niet op deze manier natuurlijk. Maar ik denk dat we het wel op een leuke manier hebben gedaan, dat je elkaar even een appje, een foto stuurt als we op campagne waren. En dan krijg je toch een beetje dat gevoel dat je samen die campagne in gaat. Maar het blijft anders dan anders.”

We hebben een hele serie verkiezingsdebatten gezien. De belangrijkste onderwerpen uit die debatten, hoe ziet u dat?

“Nou dat is toch vooral wat gebeurt er straks na de coronacrisis. Je wil dat de ondernemers straks weer vol los kunnen, dus het investeren daarin is wel heel erg van belang. En ook de baanzekerheid vinden wij belangrijk. Er zijn nu teveel flex contracten, en dat zijn wel echt thema’s geweest waar het de afgelopen weken over ging.”

Uw lijsttrekker Wopke Hoekstra (CDA) heeft gezegd dat hij het huidige kabinetsbeleid voort wil zetten. Bent u daar blij mee?

“Haha. Je hebt altijd de ambitie om meer te willen doen. Dus hoe meer zetels, hoe meer van onze plannen wij waar kunnen gaan maken. Dus dat wij meer in kunnen gaan zetten op veiligheid, dus meer politie. Minder flex contracten en meer vaste contracten. Dat soort punten, en ja, hoe meer zetels we krijgen hoe meer we hiervan voor elkaar kunnen krijgen.”

Hier in Groningen leeft het sentiment dat we maar wat graag van de aardbevingsproblematiek af willen. De vraag is of het beleid van Rutte en de zijnen op dat vlak wel zoden aan de dijk zet …

“Het is een belangrijk thema. En het is ook breder, want uiteindelijk gaat het over die betrouwbare overheid. Je wilt ervoor zorgen dat mensen niet in de knel komen te zitten. Dat zie je bij de toeslagenaffaire, maar dat zie je ook bij de bevingen. Ik mag als lid van de parlementaire onderzoekscommissie mij daar mee bezig houden met hoe het zo heeft kunnen gebeuren. En ondertussen moeten er stappen worden gezet om mensen in een veilig huis te kunnen laten wonen.”

Hoe kijkt u dan aan tegen het cadeau dat Groningen van Rutte kreeg met de kerncentrale?

“Nou, daar schrok ik van. En ik denk met mij een heleboel Groningers, want hoe kom je hier nu toch bij? Uiteindelijk heeft Rutte de woorden teruggenomen. Mijn collega’s hebben ook een motie ingediend, van dit willen wij niet. En uiteindelijk besloot Rutte om het voorstel terug te trekken. Het was niet zo slim van hem.”

Maar dat doet wel twijfels rijzen over het inlevingsvermogen van Rutte …

“Ja, en daarom zou ik ook vooral willen zeggen stem niet op hem.”

Jullie staan in de peilingen op dit moment op zestien of zeventien zetels. Hoe gaat het aflopen?

“Het is inderdaad maar net welke peiling je bekijkt. Maar ik denk dat we 22 zetels gaan halen. Ik ben heel positief. Wij hebben in de regio top-kandidaten zitten, en dat heeft geen enkele partij. Wij hebben politici in elke buurt zitten. Voor de mensen die dit nu lezen zou ik ook willen adviseren, stem vooral op een kandidaat uit je eigen regio.”

Zou u niet liever over links willen gaan bij het formatieproces met dus een ander kabinet?

“Nou, als je mij vraagt wie zijn je buren, wie zou je het liefste hebben. Dan zou ik zeggen VVD en SP, dan zit het CDA mooi in het midden. Maar dan het liefste dat wij natuurlijk dan zo groot mogelijk zijn, dan kun je het meest bereiken.”

Op wie gaat u vandaag stemmen?

“Ik ga niet op mezelf stemmen. Dat heb ik vier jaar geleden wel gedaan. Vier jaar geleden stond ik voor het eerst op de lijst en ik vond dat ik toen op mezelf mocht stemmen. Nu ga ik echter stemmen op Chris van Dam. Dat is een collega waar ik ontzettend veel respect voor heb, hij heeft ook ontzettend hard gewerkt, maar hij staat niet op een verkiesbare plaats. Op dit moment is Chris onze justitiewoordvoerder en ik zou hem heel graag terug willen zien.”

Chris van Dam is net als Pieter Omtzigt een beetje een vreemde eend in de bijt bij het CDA …

“Nou, vreemde eend. We zijn allemaal vreemde eenden joh. Allemaal brengen we onze eigen kleur mee. En dat maakt onze partij ook een hele brede volkspartij.”

Maar Van Dam en Omtzigt, dat is toch wat de linksere tak van de partij toch?

“Wat ik zeg, ik zit wat betreft de sociale kant aan de linker kant, en als het gaat om de veiligheid zit ik wat meer aan de rechterkant. Dus ja, dan kom je toch weer een beetje in het midden uit.”

Dus een regering met de Partij van de Arbeid en GroenLinks?

“Wat ik al aangaf, de VVD en de SP zie ik als mijn buren waar we volgens mij het beste samen iets uit kunnen halen.”