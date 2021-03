Kruising Gedempte Kattendiep met Schuitendiep vanaf donderdag drie maanden afgesloten

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

De kruising van het Gedempte Kattendiep met het Schuitendiep is vanaf aanstaande donderdag tot en met vrijdag 2 juli afgesloten voor alle verkeer. In deze periode worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de nieuwe Kattenbrug.

Auto’s afkomstig vanaf de Turfsingel en de Sint Jansstraat moeten omrijden via de buitenzijde van het Schuitendiep, de Korreweg, de J.C. Kapteynlaan en de Petrus Campersingel naar het Damsterdiep. Fietsers worden omgeleid via de Poelebrug en de Steentilstraat. Voetgangers kunnen het bouwterrein wel passeren.

De nieuwe Kattenbrug is onderdeel van het plan ‘Bussen over Oost’. De bussen zullen aan het eind van het jaar niet meer via de Grote Markt rijden, maar via de Diepenring.