Krakers verlaten pand aan Padangstraat: ‘Het is keurig achtergelaten’

Foto: 112 Groningen

Het kraakpand aan de Padangstraat in Groningen is weer leeg. De krakers hebben het pand maandagochtend vreedzaam verlaten.

Volgens wijkagent Siard Heidanus hebben de krakers de sleutels van het pand netjes overgedragen aan de politie. Ook hebben de krakers het pand keurig achtergelaten, zo stelt de wijkagent.

Het pand werd begin december gekraakt, nadat het langere tijd leeg stond. De politie kwam wel ter plaatse na de kraak, maar greep niet in. De VVD stelde later in de week vragen over de kwestie. Na een aantal aanpassingen aan de brandveiligheid van het pand, mochten de krakers een tijd in het pand blijven wonen.