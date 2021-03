“Koude periode met matige vorst aanstonds”

nieuws

Het komende weekend gaat koud verlopen waarbij er in de nachten matige vorst mogelijk is. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag begint de dag met mist”, vertelt Kamphuis. “Later in de ochtend breekt de zon door. In de middag neemt vanuit het noordwesten geleidelijk de bewolking toe. Aanvankelijk loopt de temperatuur op tot 12 graden maar in de loop van de middag koelt het snel af. De wind uit het westen is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht naar donderdag zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en een minimumtemperatuur rond de 2 graden.”

“Donderdag is er veel bewolking met in de ochtend kans op een spatje regen. Later in de middag wat zon en bij 5 graden is het behoorlijk kil. Vrijdag en tijdens het weekend is het koud met 4 of graden overdag. In de nachten vriest het flink met -3 tot -6 graden, dat is lichte tot matige vorst. Opklaringen en wolkenvelden zullen elkaar afwisselen”