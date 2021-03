Korpschef: ‘Politiek wees eenduidig in communicatie coronamaatregelen’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie heeft in het televisieprogramma Buitenhof politici opgeroepen om eenduidig te zijn in de communicatie over de coronamaatregelen.

Volgens Van Essen neemt het ongenoegen onder de bevolking toe. De mensen willen weten wat voor perspectief geboden wordt. Als voorbeeld haalde hij de avondklok aan. “Toen na de verkiezingen de nieuwe maatregelen voor de komende drie weken moesten worden vastgesteld, zei de ene partij van de avondklok af te willen en werd die toch weer doorgezet. Dat soort boodschappen helpt niet.” Een consistente boodschap is volgens de korpschef belangrijk voor de samenleving, maar ook voor de mensen die de wet moeten handhaven.

De vertraging die nu ontstaan is in de vorming van een nieuw kabinet noemt Van Essen ongewenst. De politie wordt de laatste maanden steeds vaker geconfronteerd met protesten. “Wat we altijd willen en altijd hebben kunnen doen, is dat we niet tegenover de demonstranten staan, maar ertussen. Maar op dit onderwerp wordt het ons buitengewoon moeilijk gemaakt.”