“Komend weekend kan het in de nacht wel eens drie of vier graden vriezen”

Er staan een paar koude dagen voor de deur waarbij het in de nachten wel eens drie of vier graden kan vriezen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdagochtend is er veel bewolking en is er kans op een enkel buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3, wordt het 7 graden. In de nacht naar donderdag zijn er opklaringen, is er de kans op een mistbank, en kan het een graad gaan vriezen.”

“Donderdagochtend is het bewolkt met wat lichte regen. In de middag is het droog en breekt de zon soms door. Het wordt 6 graden. Vrijdag houdt een stevige noordoostenwind de maximumtemperatuur op 5 graden. Wel schijnt de zon geregeld. In de nacht naar zaterdag is het koud en kan het maar liefst 3 of 4 graden gaan vriezen.”