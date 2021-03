Koen Schuiling interviewt Max van den Berg in Martinikerk

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Politicus, voormalig Commissaris van de Koning en Groninger wethouder Max van den Berg is op 20 april aanstaande de eregast tijdens een College Tour-evenement in de Martinikerk in Groningen. Zes masterstudenten van het Honours College en Globalisatiestudies stelden burgemeester Koen Schuiling aan als gespreksleider.

Tijdens het interactieve interview, gebaseerd op de bekende Nederlandse televisieshow “College Tour”, kunnen studenten van tevoren vragen insturen. Een aantal van deze vragen zal Max van den Berg tijdens deze avond beantwoorden.

Van Den Berg speelde als wethouder een belangrijke rol in de totstandkoming van het Groningse verkeerscirculatieplan. Als Commissaris van de Koning zette hij zich in voor compensatie van de aardbevingsschade.

Het evenement vindt plaats op 20 april en begint om 19:15 uur in de Librije van de Martinikerk te Groningen. Vanwege de coronamaatregelen is er beperkt ruimte en kan het publiek daarom via een livestream meekijken. Opgeven kan via deze website.