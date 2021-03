KNVB schrapt ook competities in het jeugdvoetbal

sport

Jeugdvoetbal in coronatijd: Be Quick 1887 - Helpman

De competities in het jeugdvoetbal zijn ook geschrapt vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Dat heeft de KNVB in een mail aan de clubs laten weten.

Het gaat in eerste instantie om de categorie A. Dat is vanaf de hoofdklasse en hoger. Veel Groninger clubs hebben daar één of soms twee elftallen in spelen. Ook de O21 competities, waar FC Groningen en Be Quick 1887 een team in hebben, zijn geschrapt. Er gaan geen clubs promoveren of degraderen. Voor de jeugdteams wil de KNVB, net als bij de senioren, een regiocup organiseren wanneer de coronamaatregelen dat toelaten.

Er is nog geen besluit genomen over de lager spelende elftallen.