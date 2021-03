Knarren gaan demonstreren op Grote Markt: “Er is een grens overschreden”

nieuws

Foto Henk Tammens. Stadhuis

Verschillende senioren gaan volgende week woensdag demonstreren op de Grote Markt. Ze zijn teleurgesteld in de opstelling van de gemeente Groningen bij de realisatie van een Naoberhof in de wijk Meerstad.

“We zijn teleurgesteld”, vertelt voorzitter Ger Koenen. “Het idee is om in de Zeilen II in Meerstad een Noaberhof te realiseren. Het gaat om de komst van een hofje dat uit 28 wooneenheden bestaat, bedoeld voor senioren. In dit hofje moeten de mensen zorg dragen voor elkaar, elkaar in de gaten houden en kunnen er activiteiten voor gelijkgestemden georganiseerd worden. Het is een ontwikkeling die je de laatste jaren in den lande vaker ziet, en begeleid en toegejuicht wordt door de landelijke stichting Knarrenhof.”

Waar is het mis gegaan?

“Als ik je dat zou kunnen zeggen. Maar het feit is dat wij het zelf niet weten. De eerste gesprekken met de gemeente dateren van ruim acht jaar geleden. We kregen toen een locatie aangeboden in de wijk Beijum, maar deze was met elf woningen veel te klein voor het concept dat wij uit willen voeren. In 2017 hebben we gevraagd of we ook naar Meerstad zouden kunnen, omdat daar ruimte was voor een hof van dertig of veertig woningen. In 2018 stemde gemeenteraad in dat de ruimte er was. En wij waren echt verheugd. Maar als we nu de tekeningen bekijken dan zien wij dat er dwars door ons hofje een fietspad komt te liggen. Uit navraag blijkt dat alleen de ene zijde voor ons bedoeld is, waardoor we maar kunnen rekenen op veertien woningen. En dat is niet wat wij willen.”

Jullie vinden dat er nu een grens overschreden is …

“Ja. Acht jaar lang hebben we gepraat en onderhandeld over een locatie voor een Knarrenhof. En dan is dit het resultaat. We zijn zeer teleurgesteld. We hebben daarom brieven geschreven naar alle politieke partijen en naar de wethouders van Wonen en Zorg. En voor de duidelijkheid, we willen niet overkomen als ‘ouwe zeuren’, maar wat ons betreft is er nu echt een grens overschreden. Ik denk ook dat je naar de andere kant moet kijken. Bijvoorbeeld naar mijn situatie. Ik woon nu in een groot huis met drie kamers en een zolder. Als ik hier vertrek dan kan er een compleet gezin intrekken. Interessant lijkt me, zeker omdat er nauwelijks huizen voor gezinnen te vinden zijn in de stad.”

En daarom gaan jullie op woensdag 31 maart naar de Grote Markt …

“Klopt. Bij de actie nemen we uiteraard de coronamaatregelen in acht en willen we minimaal twee meter afstand tussen iedereen bewaren. Door middel van leuzen op spandoeken en borden willen we onze boodschap duidelijk maken. Om het ludiek te houden willen we aan de wethouders geraniums aanbieden. We hopen dat de actie zoden aan de dijk gaat zetten.”