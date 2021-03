Kinderopvang schenkt 18 fietsen aan vijf basisscholen

Een goede fiets is belangrijk voor opgroeiende kinderen. Daarom werden de kinderen van basisschool de Swoaistee in Lewenborg donderdag blij gemaakt met twee splinternieuwe fietsen.



De fietsen zijn bedoeld voor leerlingen die zelf geen rijwiel hebben. Zij kunnen die fietsen gebruiken om dan toch mee te doen aan uitjes van de school waar een fiets voor nodig is.

Veel kinderen in Groningen hebben geen fiets, omdat zij in armoede opgroeien. In de gemeente Groningen groeien naar schatting vierduizend kinderen op in armoede

Kinderopvang SKSG verdeelt in totaal 18 fietsen over vijf basisschool leerlingen in de gemeente Groningen.