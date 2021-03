Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer naar zwemles

Vanaf vandaag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles. De zwembaden moesten eerst dicht blijven om het coronavirus tegen te gaan.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf vandaag weer zwemles volgen. Hier is voor gekozen zodat kinderen hun zwemdiploma voor de zomer nog kunnen halen. In de zomer wordt er met de hitte weer meer gezwommen en daarom is er uit veiligheidsredenen besloten om de kinderen les te blijven geven.

Ook bij zwembad de Parrel gingen de deuren weer voorzichtig open. ”De ouders mogen nu niet meer meekijken en er kan ook niet gedoucht worden. Dit doen we allemaal om het zo veilig mogelijk te houden” vertelt Dolf Langerhuizen van de Parrel.

Naast het beperkt openen van de zwembaden zijn er ook nog een aantal andere versoepelingen aangekondigd. Het winkelen op afspraak is iets verruimd en volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten met maximaal vier personen sporten.