Kinderen mogen weer zwemles volgen in binnenbaden

Kinderen mogen vanaf half maart weer zwemles volgen in binnenbaden. Dat gaat demissionair premier Mark Rutte (VVD) maandagavond bekend maken op een persconferentie. Dat meldt persbureau ANP.

Door de coronamaatregelen was het de afgelopen periode niet mogelijk om zwemlessen te volgen. Al enige tijd is dit verbod een punt van zorg. Organisaties noemen het riskant dat er een achterstand gaat ontstaan in de vaardigheden met het oog op de komende zomer. Het kabinet heeft nu besloten dat er vanaf 15 maart weer lessen gegeven mogen worden in binnenbaden. Wel moet dit gebeuren onder bepaalde maatregelen. Welke maatregelen dit precies zijn, zal later bekend worden gemaakt.

Eerder werd al duidelijk dat er geen versoepelingen op de persconferentie bekend worden gemaakt. Het zou enkel gaan om wat aanpassingen. Zo is al duidelijk dat de avondklok blijft gelden, en ook dat er tot 15 april een negatief reisadvies blijft gelden voor reizen naar het buitenland. Mochten de coronabesmettingen de komende tijd afnemen dan zijn er hoogstwaarschijnlijk over drie weken meer versoepelingen mogelijk.