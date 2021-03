Kermisexploitanten voeren actie op de Grote Markt

Noordelijke kermisexploitanten hebben donderdag actie gevoerd op de Grote Markt omdat zij door de coronamaatregelen al ruim een jaar geen inkomsten meer hebben.

Vanwege de coronamaatregelen zijn kermissen verboden. De kermisexploitanten boden een pamflet en een lege agenda aan aan Glimina Chakor, wethouder Evenementen. ‘Zodra de mogelijkheden er straks weer zijn dan moeten we die ook pakken’, aldus wethouder Chakor. ‘Want net als veel Groningers mis ik de kermis in de binnenstad ook. Je mist de geur, de kleuren en het geluid.’ Chakor vindt het terecht dat de kermisexploitanten in actie komen. ‘Ik ben trots op het feit dat jullie opstaan en aandacht vragen voor jullie situatie.’

Na het overdragen van de lege agenda en het pamflet, zet de actie zich voort op de Grote Markt. Hier lopen de emoties hoog op. ‘Ik sta hier voor mijn kinderen en kleinkinderen,’ vertelt een huilende vrouw. ‘Het water staat ons tot aan de lippen. De kermis kan veilig open omdat er doorstroom is, en het buiten plaatsvindt,’ zegt Martin Speelman, perswoordvoerder van de actie.