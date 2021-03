Keeper Be Quick 1887 te oud om mee te doen

Sinds afgelopen woensdag mag er weer in teamverband getraind worden op de sportvelden zonder het inachtneming van de anderhalve meter. Deze regels gelden voor alle teamsporters tot een leeftijd van 27 jaar.

In veel sportteams brengt dit een tweedeling in de groep met zich mee. Aan de ene kant staan de mensen tot 27 die vrijuit mogen trainen. Aan de andere kant heb je de spelers die 27 of ouder zijn en alleen in tweetallen mogen trainen.

Voor keeper Robert Smit van Be Quick 1887 is de situatie echter extra schrijnend. De doelman is als enige te oud om met de rest mee te trainen. Toch gaat hij niet bij de pakken neer zitten en blijft hij trainen. Daarnaast wordt Smit toegevoegd aan de technische staf als assistent-(keepers) trainer.