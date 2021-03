Kandidaat-Kamerlid PvdA brengt rekening aardbeving-ellende bij NAM

nieuws

Foto: PvdA

Het Groningse kandidaat-Kamerlid Julian Bushoff van de PvdA heeft zondag de rekening van de aardbevingsschade opgehangen aan de hekken van een NAM-locatie in Kiel-Windeweer.

“De rekening neerleggen waar die hoort te liggen”, zegt Bushoff. “De fossiele industrie heeft onherstelbare schade aan onze provincie aangebracht, laat ze er nu ook maar voor betalen.” Bushoff maakt zich ook boos over het machtsmisbruik van de fossiele industrie. “Het is aan partijen als Shell en de NAM te danken dat we nu te maken hebben met de aardbeving-ellende in Groningen en de wereldwijde klimaatverandering. Vooral de aandeelhouders van die bedrijven hebben ervan geprofiteerd. Daarom is het meer dan logisch dat deze partijen ook moeten betalen om deze problemen op te lossen. Ruim 150 duizend inwoners van Groningen zijn gedupeerd door de schade aangericht door de fossiele industrie als Shell en de NAM.”

Op de levensgrote rekeningen die opgehangen werden heeft de PvdA duidelijk gemaakt met wat voor problemen de oude fossiele industrie de jongere generaties opzadelt en de kosten die zij hiervoor moeten betalen.