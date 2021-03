Kalfjes en lammetjes luiden het voorjaar in bij Het Groninger Landschap

nieuws

Foto: Jan Moerkerk / Het Groninger Landschap

Wie naar buiten kijkt zou misschien denken dat de herfst is aangebroken, maar het is toch echt het voorjaar waar we momenteel mee te maken hebben. Dat weten ze deze dagen als geen ander bij Het Groninger Landschap.

“Ja, echt fantastisch mooi nieuws”, zegt Jan Moerkerk die werkzaam is op het bezoekerscentrum Reitdiep. “In de nacht van donderdag op vrijdag werden er in onze stal kalfjes geboren, en vrijdagmiddag kwamen de eerste lammetjes van het seizoen ter wereld. Het ging allemaal heel voorspoedig. Met zowel de kalfjes als de lammetjes gaat het goed.” Of de geboorte van lammetjes ook vroeger plaatsvindt dan normaal: “Nee, dit is toch echt wel de periode dat het gebeurd.”

De kalfjes en lammetjes zijn voorlopig nog niet voor het publiek zichtbaar. “Ondanks dat we een bezoekerscentrum zijn hebben ook wij te maken met coronamaatregelen. Onze gebieden zijn uiteraard toegankelijk, maar onze stal is wel gesloten. De kalfjes zou je misschien door de openingen van de stal wel kunnen zien, maar de lammetjes niet. Als het straks mooi weer wordt gaan ze naar buiten en dan zijn ze voor iedereen goed zichtbaar. Daarom moeten de mensen het voorlopig even doen met de foto’s.”