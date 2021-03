Kabinet komt maandag niet met versoepelingen coronamaatregelen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het kabinet gaat maandag geen nieuwe versoepelingen bekendmaken tijdens de persconferentie. Dat laten bronnen in Den Haag aan de NOS weten.

Betrokken ministers kwamen zaterdag samen met verschillende experts bijeen in het Catshuis. Duidelijk is geworden dat de besmettingscijfers op dit moment nog te slecht zijn om versoepelingen door te voeren. Wel gaat het kabinet voorbereidingen treffen om over drie weken de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers de goede kant op gaan, kunnen dan de terrassen van de horeca open en kan er ook weer fysiek onderwijs gegeven worden op de hogescholen en universiteiten.

Winkelen

Ook worden over drie weken hoogstwaarschijnlijk de maatregelen voor het winkelen uitgebreid. Sinds afgelopen week mag een niet-essentiële winkel maximaal twee klanten per etage ontvangen. In het nieuwe systeem wordt het maximum aantal klanten berekend aan de hand van het aantal vierkante meters.

Sporten

Als de besmettingscijfers dalen dan wil het kabinet over drie weken ook het buitensporten in groepsverband voor volwassenen mogelijk maken. Nu mogen mensen tot 27 jaar sporten. De avondklok blijft gelden tot 30 maart. Tijdens de verkiezingsdagen wordt er coulant met de avondklok omgegaan. Mensen die aan kunnen tonen dat ze na 21.00 uur nog op straat zijn om een stem uit te brengen zullen dan geen bekeuring krijgen.

Vaccinatiebewijs

Voorts laten bronnen weten dat het kabinet verder gaat kijken naar mogelijkheden om mensen meer vrijheden te geven als ze een vaccinatiebewijs hebben of een sneltest hebben gedaan met een negatieve testuitslag. Wel laat het kabinet weten dat er geen sprake mag zijn van vaccinatiedwang.