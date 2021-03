Justitie eist tbs tegen man die stiefzoontje het Hoendiep in schopte

nieuws

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 28-jarige man uit Groningen tbs met dwangverpleging voor mishandeling van zijn achtjarige stiefzoontje. Ook moet hij het kind schadevergoeding betalen, als het aan Justitie ligt.

De man schopte in september vorig jaar, bij een ruzie tijdens een middagje vissen, de jongen in het water van het Hoendiep. De man liet het kind een minuut of drie spartelen en schreeuwen, en maakte daar zelfs opnames van. Omstanders trokken de jongen vervolgens op het droge. Hij kon zelf niet uit het water komen omdat hij dikke kleding droeg. Toen de jongen niet meer met zijn stiefvader wilde meegaan, ging de man er al fietsend vandoor.

De verdachte is eerder veroordeeld voor mishandeling van zijn moeder, en leed onder meer aan psychoses. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Ook intimideerde hij medewerkers die het gezin hielpen. Het kind is inmiddels uit huis geplaatst. Naast tbs eist justitie ook een schadevergoeding van 8.000 euro. De rechter doet over twee weken uitspraak.