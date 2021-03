Julian Bushoff (PvdA): “Een klote uitslag voor links”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Het is niet de uitslag waar Julian Bushoff, nummer 13 van de PvdA, op had gehoopt. Zijn partij krijgt waarschijnlijk negen zetels in de Tweede Kamer, net zoveel als ze nu hadden.

“Het is gewoon een klote uitslag voor links,” zegt Bushoff. “De sociaaldemocratie is nodig. We hebben een sterk links verhaal, wat we helaas niet duidelijk genoeg over het voetlicht hebben kunnen brengen. Gelukkig hebben we veel jonge mensen in de partij, daar moeten we nu opnieuw mee gaan bouwen aan een sterke PvdA. Wel wil ik de winnaars, en in het bijzonder D66, feliciteren met hun knappe resultaat.”

In Groningen kreeg de partij 8,3% van de stemmen. Vier jaar geleden was dit nog 8,1%. “Ik vond het echt geweldig om de betrokkenheid van jongeren bij de campagne voor een duurzame toekomst met kansen voor iedereen te zien. Daarvoor heb ik me kandidaat gesteld, daar put ik nu ook moed uit en daar blijf ik me voor inzetten. Helaas niet vanuit de Tweede Kamer, maar wel met veel plezier en passie als fractievoorzitter in Groningen.”