Jonge stemmers: “Wow, zo’n aardverschuiving had ik niet verwacht”

In de voorbereiding op de verkiezingen vulde Jetze Koper verschillende stemwijzers in

In de aanloop naar de verkiezingsdag woensdag sprak OOG Tv dinsdagavond met twee jongeren die voor het eerst hun stem mochten uitbrengen. Zij reageren verrast op de eerste exit poll.

“Wat een aardverschuiving zeg”, vertelt Jetze Koper die 19 jaar is en een opleiding volgt op het WO. “Ik had wel wat verwacht, maar ik had niet verwacht dat er zo’n verschuiving zou plaatsvinden. Vooral de enorme groei van D66 vind ik verrassend en had ik niet verwacht. Ook heel vreemd dat partijen als GroenLinks, de PvdA en de SP, zeg maar de linkse partijen zo naar beneden zijn gegaan.” Jetze twijfelde bij het stemmen tussen Volt en JA21. “Uiteindelijk heb ik gestemd op JA21. Zij lijken drie zetels te halen, en daar ben ik eigenlijk wel blij mee.”

“Zag het niet aankomen”

Mike Weening is 18 jaar en volgt een opleiding op het mbo. “Ik had wel wat verschuivingen verwacht, maar dat er zulke grote verschillen zouden zijn, nee dat had ik niet gedacht. Dat de VVD de grootste zou worden, dat is voor mij geen verrassing. Maar dat de linkse partijen zoveel zetels zouden verliezen dat zag ik absoluut niet aankomen.” Weening twijfelde bij het stemmen tussen 50Plus en BBB. “Ik heb uiteindelijk gestemd op 50Plus. Ik heb gisteravond het NOS debat gezien, en heb het verkiezingsprogramma doorgeplozen. Ik kom zelf uit een minima-gezin en 50Plus wil daar veel voor doen, dat is uiteindelijk de doorslaggevende factor geworden.”

“Ik ga niet slapen voor de uitslag er is”

De eerste exit poll komt op een moment dat alle stemmen nog geteld moeten worden. De definitieve uitslag wordt pas in de nacht van woensdag op donderdag verwacht. “Ik ben nu nog aan het werk in een supermarkt”, vertelt Koper. “Ik moet nog een paar dingen doen en dan ga ik snel naar huis. Televisie aan, en dan wil ik alles zoveel mogelijk volgen. Ik ga niet slapen voor de echte uitslag er is.” Ook Weening is nog niet van plan om te gaan slapen. “Ik volg het online en via televisie. Ik denk dat het nog een spannende avond gaat worden.”