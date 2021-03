Joël van Kaam langer bij FC Groningen

sport

foto: FCGroningen.nl Joel van Kaam.

Joël van Kaam heeft zijn contract bij FC Groningen met 3,5 jaar verlengd. De 19-jarige flankspeler had een aflopende overeenkomst.

Van Kaam debuteerde in november in de eerste selectie. Hij speelde zes wedstrijden, waarvan hij er drie in de basis begon.

“Joël is een talentvolle jongen uit onze eigen opleiding en hij komt bovendien uit ons verzorgingsgebied”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de uit Delfzijl afkomstige Van Kaam. “Wij willen heel graag jeugdig talent aan ons binden en het liefst uit onze eigen regio, dus we zijn heel blij met deze verlenging”.

Eerder wist FC Groningen ook broer Daniël van Kaam langer aan zich te binden.