Jimmy Dijk (SP): “Dit is een enorme teleurstelling”

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

Een enorme teleurstelling. Dat is de reactie van de nummer 10 van de SP-lijst Jimmy Dijk. Uit de exit poll blijkt dat de SP acht zetels behaald, zes minder in vergelijking met 2017.

“Ik ben teleurgesteld, het is een grote tegenvaller”, zegt Dijk. “Ik denk dat de sympathie er voor ons echt wel was. Wij zijn de afgelopen weken met veel mensen in gesprek gegaan, coronaproof uiteraard. Uit die gesprekken werd voor mij duidelijk dat mensen nog aan het zoeken waren, waarbij nu blijkt dat wij niet de eerste keus waren. Mensen hebben op D66 gestemd of op een andere linkse partij, terwijl dat niet links te noemen is. Als ik nu kijk naar de exit poll dan kan ik niet anders concluderen dat de uitslag behoorlijk rechts is. De kans is groot dat we afstevenen op een kabinet van VVD, D66 en CDA. En dat is erg rechts te noemen. Ik verwacht dat bijvoorbeeld werkzoekenden het de komende jaren heel taai gaan krijgen.”

Uw collega Renske Leijten heeft samen met Pieter Omzigt van het CDA de toeslagenaffaire bloot gelegd. Die waardering zie ik niet terug in de exit poll …

“Renske heeft ontzettend goed werk verricht, maar ik denk dat het onvoldoende voor het voetlicht is gekomen. Haar werk wordt ontzettend gewaardeerd, maar helaas heeft het niet uitgepakt in het aantal stemmen dat op de SP is uitgebracht.”

We hebben het over een exit poll. De definitieve uitslag volgt als alle stemmen geteld zijn. Er zijn nog verschuivingen mogelijk …

“Ik verwacht geen grote aardverschuivingen meer. Wellicht dat er nog kleine verschuivingen mogelijk zijn, dat er één of twee zetels bij komen. Maar meer dan dat zal het niet zien.”

Voor u heeft het ook gevolgen. Met acht zetels gaat u niet naar Den Haag …

“Weet je, ik vind het vooral erg voor de partij. Zelf heb ik een erg mooi leven in Groningen. Ik had er zelf een beetje rekening mee gehouden dat het wellicht zou gaan gebeuren. En natuurlijk, dan is het teleurstellend. Maar hoe het ook went of gebeurt. Wij gaan door met ons werk. We hebben nog genoeg te doen in dit land en zeker in Groningen.”