Jeugdtrainer FC Groningen vertrekt naar Ajax

sport

Foto: FC Groningen

De 35-jarige Bote Talsma, trainer van FC Groningen onder-16, maakt de overstap naar Ajax. Dat doet hij na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest in het opleidingsprogramma van FC Groningen.

Talsma tekent een meerjarig contract als jeugdtrainer bij de Amsterdamse club.

“Bote is een meer dan gewaardeerde, betrokken en kundige collega”, vertelt Hoofd Opleiding Peter Jeltema. “Het is daarom jammer dat hij de club gaat verlaten, maar aan de andere kant ligt er ook een mooi avontuur op hem te wachten.” Ook Talsma zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik kijk terug op een prachtige tijd waarin ik met heel veel plezier heb samengewerkt met spelers en collega’s. Vanaf komende zomer ga ik een nieuwe uitdaging tegemoet bij Ajax, waarnaar ik ontzettend uitkijk. Het is ook een nieuw avontuur voor ons als gezin.”

De in Holwerd geboren Talsma werd in 2011 aangesteld als jeugdtrainer van FC Groningen onder-12 en als technisch coördinator van de toenmalige voetbalschool van de opleiding. Via FC Groningen onder-15 werd Talsma in 2020 trainer van de nieuw te vormen onder-16 team.