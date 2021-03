“Je gaat van 70 uur werk per week naar 5 uur, en daar werd ik wel lichtelijk depressief van”

nieuws

Marcel Seinen zag door de coronacrisis zijn agenda leger en leger worden. Foto: ingezonden

De coronacrisis raakt iedereen. Bijvoorbeeld de evenementenbranche. Marcel Seinen heeft een bedrijf in onder andere geluidstechniek en audiovisuele ondersteuning en zag zijn agenda helemaal leegvallen.

Hoi Marcel! Hoe gaat het?

“Met mij gaat het goed, maar met mijn bedrijf gaat het niet zo goed. Het is echt behelpen. In vergelijking met voor de coronacrisis mis ik veel werk. Mijn laatste grote klus was het Nieuwjaarsfeest op 1 januari 2020 in de Drie Gezusters. Daarnaast deed ik veel feesten. Maar was ik bijvoorbeeld ook actief op het Reitdieppop. Door de coronamaatregelen kan nagenoeg alles niet doorgaan. Ik heb op dit moment nog een aantal opdrachtgevers waarbij we vooral streamings verzorgen. Maar in vergelijking met voor de crisis ben ik van 70 uur werk per week naar 5 uur per week gegaan. Dat hakt er nogal in.”

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat in ons land voor het eerst het coronavirus werd vastgesteld. Door alle maatregelen wordt de sector waar jij actief in bent ook al twaalf maanden hard geraakt …

“Klopt. Ik kan me het moment ook nog goed herinneren dat de maatregelen van kracht werden. Ik was bezig met een tweedaagse klus. We hadden alles opgebouwd voor het evenement dat in de avond plaats zou vinden. Toen kwam de persconferentie van het kabinet. De organisatie liet daarop weten dat ik die avond mijn werk nog kon doen, maar ik daarna moest vertrekken, waardoor de tweede dag kwam te vervallen. Ja, dat was heel zuur.”

Wat betekende het voor jou concreet?

“Voor de crisis liep het bedrijf goed. Het liep ook zo goed dat ik niet echt op zoek hoefde naar klussen, de klussen kwamen wel bij mij. De coronacrisis heeft dat allemaal veranderd. Ik moet veel harder werken om klussen binnen te halen, en altijd is er de onzekerheid of iets wel door kan gaan. De maatregelen van het kabinet, om het virus onder de duim te houden, zijn tenslotte nog al eens gewijzigd. Ik heb daar zelf ook wel last van gehad. In het tweede kwartaal van vorig jaar was ik lichtelijk depressief. Wat moet ik nou? Wat kan ik nog? In de zomer heb ik de kans gekregen om op vakantie te gaan, en tijdens die vakantie heb ik mezelf een soort reset gegeven. Ik ben met frisse moed opnieuw begonnen. Ik besloot om mij meer te gaan richten op streamings en heb daarvoor in september bijvoorbeeld een videocursus gevolgd om dat te kunnen doen.”

Kun je als bedrijf gebruik maken van steunmaatregelen die beschikbaar zijn gesteld?

“Ja, gelukkig wel. Hoewel voor mij de referentieperiode slecht uitpakt. Ze kijken naar de inkomsten van het eerste kwartaal van 2019. Ik studeerde op dat moment nog, had wel inkomsten, maar het bedrijf is pas echt van de grond gekomen nadat ik mijn studie op het Noorderpoort af had gerond. Maar ik kan bijvoorbeeld wel gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de Tozo, dus dat is heel mooi.”

Het nieuws van vandaag is dat de evenementenbranche een plan heeft geschreven waarmee ze eigenlijk zeggen dat vanaf 1 juli de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, kunnen vervallen. Ben je bekend met dit plan?

“Ja, ik heb er van gehoord. En ik heb ook de resultaten meegekregen van de proefevenementen die nu plaats vinden. Persoonlijk denk ik dat er de komende zomer nog heel weinig mogelijk zal zijn. Misschien dat er wel iets op kleinschalig niveau mogelijk zal zijn, maar evenementen als Pinkpop en Bevrijdingsfestival die zullen er niet in zitten. Het laatste wat je denk ik ook wilt is dat er op je festival een grote uitbraak plaatsvindt. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met vaccineren. De meeste festivalbezoekers bevinden zich in de categorie 20 tot 30 jaar, en dat is een groep die als één van de laatsten gevaccineerd zal worden. Dus grote dingen zie ik komende zomer niet gebeuren, wellicht vanaf de herfst.”

En de toekomst. Je bent nu actief met streamings. Denk je dat dat blijft?

“Ja, dat weet ik wel zeker. De afgelopen jaren werd hier al voorzichtig mee geëxperimenteerd, maar door de coronacrisis heeft dit een hele grote vlucht genomen. En binnen het duurzaamheidsideaal verwacht ik dat het ook een trend zal blijven. Iemand uit Rusland die bijvoorbeeld voor één dag een congres in Groningen moet bezoeken, daarbij loont het om dat via streaming aan te bieden. Dat biedt best wel wat voordelen, en ik verwacht dat dat echt gaat blijven.”