ISO verheugd met lichtpunt voor studenten in hoger onderwijs

foto: André Huitenga

Het Interstedelijk Studenten Overleg, het ISO, laat weten verheugd te zijn met het nieuws dat hogescholen en universiteiten mogelijk vanaf eind maart studenten weer een dag per week kunnen verwelkomen.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) maakte maandagavond op een persconferentie bekend dat als de besmettingscijfers teruglopen er vanaf eind maart versoepelingen mogelijk zijn voor de horeca, detailhandel en ook het hoger onderwijs. “Een kwart van de studenten zit al bijna een jaar voor al het onderwijs achter een beeldscherm, het is fijn dat daar snel ook een moment in de collegebanken bij gaat komen”, vertelt voorzitter Dahran Çoban. “Online onderwijs werkt eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen in de hand, het is goed dat het kabinet stappen gaat zetten richting meer fysiek onderwijs.”

Mochten de besmettingen teruglopen dan zal het in de praktijk gaan betekenen dat een student weer één dag per week fysiek onderwijs kan gaan genieten. Het ISO pleit al langer voor deze mogelijkheid omdat online onderwijs een negatieve invloed heeft op de gemoedstoestand van studenten. “Hoe groter het percentage digitaal onderwijs, hoe slechter studenten zich voelen. Het is mooi dat we een deel van het onderwijs van een computer naar een collegezaal kunnen gaan verplaatsen. Studenten snakken naar contact met medestudenten en hun docenten. Dat studenten dit contact veilig kunnen gaan opzoeken op instellingen is een enorme opluchting.” In de komende weken zal het hoger onderwijs zich voorbereiden op onderwijs op anderhalve meter afstand en met verschillende teststrategieën werken naar zo veel mogelijk fysiek onderwijs voor alle studenten.