Is het rustig bij het stembureau bij u in de buurt?

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

Om ervoor te zorgen dat drukte vermeden wordt bij de stembureaus in Groningen, heeft de gemeente een speciale website opgezet. Daarop kunnen inwoners zien of het druk of rustig is bij een stembureau in de buurt.

Op de kaart is ook te zien of een bepaald stembureau toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Benieuwd naar het opkomstpercentage in de gemeente Groningen. Ook daar is een website voor. Deze is hier te vinden.

