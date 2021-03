Inwoner Groningen wint ruim 75.000 euro bij loterij

nieuws

Een inwoner van de gemeente Groningen heeft vrijdagavond bij de trekking van de Eurojackpot een bedrag van 75.573,10 euro gewonnen. Dat heeft de Nederlandse Loterij zaterdag bekendgemaakt.

Bij de trekking vrijdagavond werden de getallen 6, 11, 18, 26, 34 en de bonusgetallen 5 en 8 getrokken. De Groningse winnaar had de eerste vijf getallen goed voorspeld. De inwoner is niet de enige die een goede voorspelling had gedaan. Nog twaalf andere spelers uit verschillende Europese landen hadden de vijf getallen goed en winnen dezelfde prijs.

De Nederlandse Loterij maakt niet bekend wie de prijs gewonnen heeft. Ze kunnen alleen zeggen dat het om een winnaar gaat die het lot online gekocht heeft. De prijs die gewonnen is, is een zogeheten brutoprijs waar nog ruim 30 procent kansspelbelasting van af moet. Bij de trekking viel de jackpot ook. Dit bedrag van ruim 63 miljoen euro viel op een lot van een speler uit Duitsland.