Installatie Groningse Wieke Paulusma in Tweede Kamer uitgesteld vanwege corona

nieuws

De Stad-Groningse Wieke Paulusma kan deze woensdag niet aanwezig zijn bij haar installatie als nieuw kamerlid van D66. Paulusma werd dinsdag positief getest op corona.

Paulusma meldt via twitter: “Helaas kan ik er niet bij zijn. Ik heb corona en blijf dus thuis, Mijn beëdiging volgt later. Ik wens al mijn aanstaande collega’s een mooie beëdiging. We ontmoeten elkaar hopelijk snel in goede gezondheid!”

In de Tweede Kamer worden deze dag 69 nieuwe kamerleden geïnstalleerd. Ook Paulusma’s plaatsgenote Roelien Kamminga (VVD) krijgt een zetel in het parlement. Drie andere inwoners van Groningen behouden hun zetel: Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Anne Kuik (CDA).