Indrukwekkend eerbetoon van FC-supporters in Oosterhaven voor ernstig zieke bewoner

De Oosterhaven kleurde zaterdagavond rood door tientallen fakkels ontstoken door FC-supporters. Het betrof een eerbetoon aan een ernstig zieke bewoner, en tevens FC-fan.

In het begin van de avond kwamen ongeveer vijftig supporters bijeen in de Oosterhaven. Op beelden die op Twitter zijn geplaatst is te zien dat de haven korte tijd later rood op lichtte door de tientallen fakkels.

Op social media kan de actie op veel waardering rekenen.

Bekijk hier de beelden: