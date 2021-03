Inbrekers slaan op klaarlichte dag toe bij woning in Vinkhuizen

nieuws

Foto: Politiebureau Groningen-West via Instagram (@politie_groningen_west)

In een woning aan de Zandsteenlaan in Vinkhuizen is donderdag op klaarlichte dag ingebroken. Volgens de politie zijn daarbij meerdere goederen buit gemaakt.

De inbraak moet volgens de politie tussen 07.00 uur en 17.45 uur hebben plaatsgevonden. De inbrekers hadden klaarblijkelijk alle tijd, want aan alle zijden van de woning zijn sporen van braakpogingen gevonden. Uiteindelijk besloten de inbrekers iets minder zachtzinnig te werk te gaan en gooiden een raam in bij de achterdeur.

De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak. Zij kunnen zich melden door telefonisch contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.