In Groningen getest vaccin mag gebruikt worden in Europese Unie

Het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen is goedgekeurd door de Europese Unie. Het bedrijf moet dit jaar nog 11,3 miljoen doses aan Nederland gaan leveren, waarvan drie miljoen in het eerste kwartaal.

Getest in Groningen

Vanaf veertien september vorig jaar kreeg een groep van 45 proefpersonen uit de omgeving van Groningen het vaccin, bij wijze van proef, toegediend bij PRA Health Sciences aan de Van Swietenlaan in Groningen. Dit onderzoek loopt nog steeds, want de proefpersonen worden 1 tot 3 maanden en 5 tot 9 maanden na toediening opnieuw gecontroleerd op antistoffen tegen het virus en op bijwerkingen.

Eén prik nodig

Het Janssen-vaccin is het vierde coronavaccin wat in Europa gebruikt mag worden. In tegenstelling tot andere vaccins is hiervoor maar één injectie nodig en kan het op koelkastemperatuur worden bewaard.

Het Janssen-vaccin heeft na twee weken een gemiddelde effectiviteit van 67 procent. 85 procent van de gevaccineerden wordt niet meer ernstig ziek en honderd procent van de proefpersonen bleef in leven tijdens een besmetting.