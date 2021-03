”In dit pand werden vroeger altijd gummiartikelen verkocht”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de twaalfde aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Kromme Elleboog.

In de Kromme Elleboog zijn een aantal bekende Groningse kroegen te vinden, bijvoorbeeld café de Keyzer, Wolthoorn & Co, de Pintelier en de Uurwerker. Ook dinercafé Soestdijk kan niet ontbreken in dit rijtje.

Soestdijk werd in 1992 opgericht en staat onder andere bekend om de leden van het Koninklijk Huis die hier achter de bar hebben gestaan. Prins Maurits en prins Bernhard Jr. hebben hier tijdens hun studententijd een zakcentje bijverdient. Prins Maurits ontmoette hier zelfs zijn toekomstige vrouw.

Een ander, inmiddels gesloten, café waar Beno en Mirre bij stilstaan is café Mulder. In het begin van de twintigste eeuw werden in dat pand gummiartikelen verkocht. Gummiartikelen zijn bijvoorbeeld condooms.

Ook de bekende drukkerij ‘Oppenheim’ en de bijzondere straatnaambordjes worden besproken in deze aflevering van de Stadswandeling.

Volgende week bezoeken Beno en Mirre de Vismarkt.