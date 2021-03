‘In april experimenten met toegangstesten voor proefevenementen in alle provincies’

nieuws

Het aantal experimenten met toegangstesten wordt in april en mei fors uitgebreid. Uit conceptstukken van het kabinet blijkt dat er in alle provincies plannen klaar liggen om de deuren van nu nog gesloten locaties te heropenen. Daarover bericht RTL Nieuws.

Om welke locatie of locaties het in de provincie Groningen gaat is nog onbekend. Landelijk zou het gaan om locaties variërend van musea en casino’s tot dierentuinen en zakelijke bijeenkomsten. Het aantal deelnemers per provincie varieert. Zo gaat het in de provincie Zeeland om een proef met 45 mensen en tot ruim 3.700 in Noord-Holland. Bezoekers die deelnemen kunnen via toegangstests en vooraf gereserveerde tijdslots toegang krijgen. “Door nu verspreid over het land en over sectoren zorgvuldig te oefenen maken we een veilige en succesvolle grootschalige inzet van toegangstesten vanaf mei mogelijk.”

De afgelopen periode is er ook geëxperimenteerd met verschillende zogeheten Fieldlabs-experimenten. Zo was het publiek onder meer welkom bij verschillende voetbalwedstrijden en vonden bij Biddinghuizen twee muziekfestivals plaats. Donderdag wordt het uitbreiden van de proefpilots besproken in de ministerraad.